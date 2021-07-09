Психолог рассказал о популярных приёмах телефонных мошенников

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Психолог Евгений Идзиковский рассказал о популярных приёмах телефонных мошенников.
Психолог рассказал о популярных приёмах телефонных мошенников
  • РИА Новости

В беседе с радиостацией «Комсомольская правда» он заявил, что первый типичный сценарий — имитация действия, которое человек часто совершает.

К примеру, это может быть общение с «банковским специалистом» — люди отвечают на однотипные вопросы, к которым привыкли, а затем слышат просьбу назвать кодовое слово.

Второй сценарий — создание волны эмоций. Так, потенциальную жертву могут спросить о якобы переводе крупной суммы денег на другой счёт.

«Мошенники называют сумму, близкую ко всей, которая есть у вас на счёте, и вы начинаете волноваться», — объяснил Идзиковский.

Ещё один способ — звонок якобы от начальника компании в филиал с указанием срочно перевести деньги из кассы на указанный счёт.

Ранее клинический психолог Михаил Хорс в беседе с Nation News дал советы по противодействию телефонным мошенникам.

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