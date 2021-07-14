Эксперт рассказал о санитарных нормах работы при высоких температурах
- РИА Новости
«При превышении на каждый последующий градус рабочий день сокращается на один час», — заявил он.
Журавлёв пояснил, что основывается это на гигиенических требованиях СанПИН, ФЗ №52 от 30.03.1999, нескольких статьях Трудового кодекса и других нормативных документах, закреплённых законодательно.
Ранее врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.