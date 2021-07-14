Эксперт рассказал о санитарных нормах работы при высоких температурах

Профессор кафедры развития человеческого капитала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Павел Журавлёв в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что «санитарные нормы разрешают работникам с полным основанием сократить стандартный восьмичасовой рабочий день при 29 °С до шести часов, при 30 °С — до четырёх».

«При превышении на каждый последующий градус рабочий день сокращается на один час», — заявил он.

Журавлёв пояснил, что основывается это на гигиенических требованиях СанПИН, ФЗ №52 от 30.03.1999, нескольких статьях Трудового кодекса и других нормативных документах, закреплённых законодательно.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.