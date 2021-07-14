Захарова отреагировала на слова Мааса о российской и китайской вакцинах

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о российской и китайской вакцинах.
Захарова отреагировала на слова Мааса о российской и китайской вакцинах
  • РИА Новости

Захарова привела высказывание Мааса о том, что «поставки Россией и Китаем вакцин также использовались для того, чтобы предъявить ряду стран политические требования».

«Стран, пострадавших от российской вакцины или якобы связанных с ней политических требований, нет», — сообщила Захарова в своём Telegram-канале.

Она также добавила, что заявление Мааса направлено на неконкурентное вытеснение вакцины «Спутник V».

Ранее Маас заявил, что не разделяет «вакцинную дипломатию» России и Китая.

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