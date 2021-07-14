Прокурор считает доказанной вину Калви и других фигурантов по делу о растрате
- АГН «Москва»
Об этом сообщил ТАСС.
«Несмотря на позицию подсудимых, сторона обвинения убеждена, что их вина в совершении преступления доказана полностью и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, представленных в ходе судебного следствия», — заявила прокурор.
Ранее Калви отказался признать вину в растрате.
В конце декабря 2019 года СК объявил об окончании расследования дела.
Калви и других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Свою вину они не признают.