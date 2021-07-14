Прокурор считает доказанной вину Калви и других фигурантов по делу о растрате

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Гособвинитель в ходе прений в Мещанском суде Москвы заявила, что обвинение считает доказанной вину основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов по делу о растрате 2,5 млрд рублей.
Прокурор считает доказанной вину Калви и других фигурантов по делу о растрате
  • АГН «Москва»

Об этом сообщил ТАСС.

«Несмотря на позицию подсудимых, сторона обвинения убеждена, что их вина в совершении преступления доказана полностью и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, представленных в ходе судебного следствия», — заявила прокурор.

Ранее Калви отказался признать вину в растрате.

В конце декабря 2019 года СК объявил об окончании расследования дела.

Калви и других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Свою вину они не признают.

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