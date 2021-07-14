Воробьёв обсудил с Новаком газификацию

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с вице-премьером России Александром Новаком газификацию.

Воробьёв в своём Instagram сообщил, что «президентская программа «Социальная газификация» — сейчас один из самых важных и крупных проектов для Подмосковья».

«По нему мы до конца 2022 года проведём газ к участкам 300 тыс. жителей. И тут очень ощутимую поддержку нам оказывает федеральный центр. Хочу рассказать о мерах, которые помогут нам выполнить программу быстрее, эффективнее и финансово стабильно, — сегодня обсудил их с вице-премьером Александром Новаком. Во-первых, упрощение процедуры на уровне документации. Мы направили правительству ряд предложений, которые помогут снять избыточные административные барьеры: это и сокращение сроков согласования, и переход на одностадийное проектирование. Такие меры напрямую ускорят газификацию. Во-вторых, реконструкция газораспределительных станций, которым сейчас не хватает мощностей. Это «узкие места» — у станций есть ограничения, и новых потребителей так просто не подключить. Чтобы это изменить, мы обратились за помощью со стороны «Газпрома». В-третьих, финансовая поддержка. Президент на недавней прямой линии указывал на то, как сильно дорожают строительные материалы. Страшной станет ситуация, если в процессе закупки оборудование для жителей и материалы для строительства новых газовых сетей подорожают на 70—150% — тогда вырастет стоимость и всей программы. Поэтому для нас большой помощью будет стабилизация и индексация цен со стороны правительства. Напомню, что для жителей проведение газа до границы участка — бесплатное. Подавать документы не нужно. Подключать будем всех, у кого недвижимость оформлена официально», — сообщил губернатор.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области газифицируют более 1 тыс. населённых пунктов в рамках президентской программы в 2021 году.