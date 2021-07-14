Шойгу рассказал об оснащении российской армии современным вооружением

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские вооружённые силы имеют самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди армий мира.

Об этом он заявил в ходе встречи с сотрудниками предприятия «Роствертол».

«Сегодня все — кто со злостью, кто с одобрением — понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники», — цитирует его ТАСС.

Шойгу отметил, что это самый высокий показатель среди всех армий мира.

В июне министр обороны сообщил, что показатель размещения гособоронзаказа выше прошлогоднего и составляет 95%.