Москва вошла в шорт-лист конкурса «Мировая столица дизайна — 2024»

Российская столица вошла в шорт-лист международного конкурса «Мировая столица дизайна — 2024». Также в финал прошли Сан-Диего и Тихуана, считающиеся единой двунациональной городской агломерацией. Об этом объявила Всемирная организация дизайна (World Design Organization).

Об этом информирует НСН со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что победитель будет назван в октябре.

«Выход в финал — это показатель качественной работы всей команды ведущих специалистов столичной дизайн-индустрии и правительства Москвы. Мегаполис старается максимально эффективно использовать дизайн с точки зрения социальной, культурной и экономической жизни города», — сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В планах Москвы на 2024 год — укрепление креативной экономики, представление новых технологических решений для устойчивого городского развития, а также создание успешной инфраструктуры для культуры и бизнеса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин наградил лауреатов премии столицы в области архитектуры и градостроительства 2021 года.