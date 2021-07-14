Москва вошла в шорт-лист конкурса «Мировая столица дизайна — 2024»
- РИА Новости
Об этом информирует НСН со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что победитель будет назван в октябре.
«Выход в финал — это показатель качественной работы всей команды ведущих специалистов столичной дизайн-индустрии и правительства Москвы. Мегаполис старается максимально эффективно использовать дизайн с точки зрения социальной, культурной и экономической жизни города», — сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
В планах Москвы на 2024 год — укрепление креативной экономики, представление новых технологических решений для устойчивого городского развития, а также создание успешной инфраструктуры для культуры и бизнеса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин наградил лауреатов премии столицы в области архитектуры и градостроительства 2021 года.