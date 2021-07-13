Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства
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Об этом сообщает «Москва 24».
«Значение архитектурного облика и архитектурных команд, которые работают в Москве, конечно, очень важно. Именно поэтому мы создали архитектурную премию Москвы. Ежегодно подводим (итоги. — RT) и видим, что объекты с каждым годом становятся всё более интересными», — отметил мэр.
Как уточняется на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы, премия в Москве проходит ежегодно. Победители получают до пяти премий в размере 1 млн рублей каждая.
В этом году из рекордных 140 заявок экспертный совет отобрал 38 номинантов в пяти номинациях.
Лауреатами премии стали пять проектов в пяти категориях.
Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».