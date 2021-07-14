Инфекционист дал прогноз по заболеваемости коронавирусом в России

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков дал прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

«В сентябре — середина-конец сентября — мы увидим с вами ещё хороший всплеск заболеваемости, когда во всём мире провакцинированном пойдёт на спад заболеваемость», — цитирует РИА Новости Тимакова.

Согласно данным на 14 июля, за сутки в России выявили 23 827 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 5 857 002 случая COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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