Инфекционист дал прогноз по заболеваемости коронавирусом в России

Врач-инфекционист Евгений Тимаков дал прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

«В сентябре — середина-конец сентября — мы увидим с вами ещё хороший всплеск заболеваемости, когда во всём мире провакцинированном пойдёт на спад заболеваемость», — цитирует РИА Новости Тимакова.

Согласно данным на 14 июля, за сутки в России выявили 23 827 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 5 857 002 случая COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.