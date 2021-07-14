В Петербурге более 34 тысяч человек сдали тест на COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 34 446 человек.
В Петербурге более 34 тысяч человек сдали тест на COVID-19 за сутки
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.

Кроме того, по последним данным, в городе первым компонентом вакцины привился 1 092 951 человек, из них 771 018 завершили цикл вакцинации.

Ранее замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов в беседе с «Известиями» заявил, что Минздрав России подготовит обновлённую, 12-ю версию рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции.

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