В Совбезе России пообещали жёстко пресекать провокации

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Замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов в интервью «Российской газете» заявил, что провокации, наподобие совершённой британским эсминцем Defender в Чёрном море, будут жёстко пресекаться.
В Совбезе России пообещали жёстко пресекать провокации
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«Подобные действия... впредь будут пресекаться самыми жёсткими методами, невзирая на государственную принадлежность нарушителя», — цитирует издание слова Попова.

Он предложил оппонентам крепко задуматься о том, стоит ли «организовывать подобные провокации, принимая во внимание возможности российских вооружённых сил».

23 июня Черноморский флот и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.

Как сообщили в Минобороны, российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения.

В результате эсминец покинул границы территориального моря России.

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