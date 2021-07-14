В Курской области обвиняемый в убийстве медсестры предстанет перед судом

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Анестезиолог-реаниматолог районной больницы города Фатеж (Курская область) предстанет перед судом по обвинению в убийстве медсестры.
В Курской области обвиняемый в убийстве медсестры предстанет перед судом
  • РИА Новости

Об этом информирует «Взгляд» со ссылкой на Следственное управление СК России по региону.

По данным следствия, в ночь на 27 марта обвиняемый, находясь в помещении больницы с 21-летней сотрудницей, на почве внезапно возникших неприязненных отношений применил к ней насилие.

В результате пострадавшая скончалась от асфиксии.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, тело жертвы со следами удушения обнаружили в одном из кабинетов медучреждения.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении СК.

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