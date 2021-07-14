Песков переадресовал в МЭР и Росстат вопрос о домохозяйствах

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал в Росстат и Минэкономразвития вопрос о финансовом положении домохозяйств в России.

По словам Пескова, ему трудно комментировать данную информацию.

«Наверное, нужно в Росстат или в Минэк обращаться. Здесь нужно знать, какие критерии, на основе чего велись расчёты, каким образом, это средние [данные] или это по регионам каким-то» — сказал он.

Ранее РБК со ссылкой на исследование Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год писал, что более 75% российских домохозяйств сталкиваются с финансовыми затруднениями при покупке самого необходимого.

Согласно данным опроса, 24,3% российских домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого.

Опрос проводился во всех регионах России в октябре—ноябре 2020 года с охватом более 100 тыс. домохозяйств.