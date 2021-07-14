В Петербурге суд оставил под стражей блогера Хованского

Короткая ссылка
Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Дзержинского районного суда города об избрании меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма.
В Петербурге суд оставил под стражей блогера Хованского
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Суд исключил довод о том, что Хованский может продолжить заниматься преступной деятельностью. В остальном постановление районного суда оставлено без изменений», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

10 июня Дзержинский районный суд принял решение арестовать блогера Юрия Хованского.

О его задержании в рамках дела о призывах к осуществлению террористической деятельности и о публичном оправдании терроризма стало известно 9 июня.

По данным kp.ru, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить