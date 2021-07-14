В Петербурге суд оставил под стражей блогера Хованского

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Дзержинского районного суда города об избрании меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма.

«Суд исключил довод о том, что Хованский может продолжить заниматься преступной деятельностью. В остальном постановление районного суда оставлено без изменений», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

10 июня Дзержинский районный суд принял решение арестовать блогера Юрия Хованского.

О его задержании в рамках дела о призывах к осуществлению террористической деятельности и о публичном оправдании терроризма стало известно 9 июня.

По данным kp.ru, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.