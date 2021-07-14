На Ставрополье за сутки выявили 229 новых случаев COVID-19

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что количество заболевших коронавирусом за сутки в регионе увеличилось на 229 человек.

Об этом пишет newstracker.ru.

Выздоровели за это время 157 граждан, семь человек скончались.

За всё время пандемии в крае зарегистрировали 59 760 случаев инфекции, вылечились при этом 54 888 человек.

Число летальных случаев достигло 1766.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная напомнила о важности соблюдения мер предосторожности в пандемию.