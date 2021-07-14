Эксперт назвал меры профилактики правонарушений в самолётах

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов назвал меры, которые могли бы снизить число правонарушений в самолётах.

Об этом он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

В частности, эксперт выразил мнение, что пассажирам бизнес-класса, которые поднялись на борт самолёта уже в нетрезвом виде, стоит запретить наливать алкоголь.

«Любой следующий бокал может привести к серьёзным последствиям для других пассажиров», — заявил Зотов.

Он также отметил, что, поскольку запретить допуск к перелётам нетрезвых граждан невозможно, следует усилить в аэропортах визуальный контроль за такими пассажирами.

«Здесь важен визуальный контроль пассажиров, которые на стадии посадки проявляют агрессию, чтобы просто не допускать их в салон самолёта. Выпить-то можно, важно соблюдать контроль над собой», — подытожил специалист.

В конце мая сообщалось, что жителя Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.

Также, как передавала газета «Известия», в России в период пандемии снизился индекс потребительской активности населения.

В частности, больше всего сократились траты на кинотеатры, билеты на самолёты и поезда, а также рестораны.