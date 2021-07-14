Российские военные начали учения в Таджикистане
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«В ходе учения... отработают вопросы планирования и всестороннего обеспечения боевых действий в условиях динамично меняющейся обстановки», — цитирует Интерфакс сообщение службы.
Отмечается, что особое внимание уделено маскировке и комплексному прикрытию полевых командных пунктов от условного противника, а также механизмам отражения нападения.
Учения продлятся до конца текущей недели.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что боевики движения «Талибан»* контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.