Российские военные начали учения в Таджикистане

В Таджикистане стартовали командно-штабные учения, в которых принимают участие около 1 тыс. российских военнослужащих 201-й военной базы. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

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«В ходе учения... отработают вопросы планирования и всестороннего обеспечения боевых действий в условиях динамично меняющейся обстановки», — цитирует Интерфакс сообщение службы. Отмечается, что особое внимание уделено маскировке и комплексному прикрытию полевых командных пунктов от условного противника, а также механизмам отражения нападения. Учения продлятся до конца текущей недели. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что боевики движения «Талибан»* контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

