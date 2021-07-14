За сутки в России скончались 786 человек с коронавирусом

За сутки в России установлен новый максимум смертей от коронавируса — 786, за всё время умерли 145 278 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Накануне скончались 780 человек.

В конце июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пока ещё изучает индийский штамм коронавируса «дельта», информации о росте смертности из-за него у ВОЗ нет.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что вариант «дельта» уже обнаружен более чем в 90 странах, в том числе в России.