Доктор наук назвала причины появления новых вспышек COVID-19

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Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Нурбубу Молдогазиева рассказала, почему возникают новые вспышки коронавируса.
Доктор наук назвала причины появления новых вспышек COVID-19
  • РИА Новости

В беседе с «Парламентской газетой» она назвала в числе факторов, способствующих появлению новых вспышек коронавирусной инфекции, мутации в геноме вируса и большую мобильность людей.

«Мутации представляют собой механизм адаптации вируса к новым условиям существования. Большинство мутаций не влияет на свойства вируса. Но некоторые приводят к резкому увеличению вирулентности и трансмиссивности (то есть способности передаваться) у вируса, а также его способности противостоять иммунной системе человека и действию вакцин», — объяснила Молдогазиева.

По словам специалиста, известен ряд мутаций, которые привели к появлению вариантов вируса, называемых «варианты, вызывающие озабоченность» и «варианты, вызывающие интерес».

«Это источники повышенной опасности для человеческой популяции и причина возникновения новых вспышек», — сказала она.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, чем прививаться переболевшим COVID-19.

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