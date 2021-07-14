Доктор наук назвала причины появления новых вспышек COVID-19

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Нурбубу Молдогазиева рассказала, почему возникают новые вспышки коронавируса.

В беседе с «Парламентской газетой» она назвала в числе факторов, способствующих появлению новых вспышек коронавирусной инфекции, мутации в геноме вируса и большую мобильность людей.

«Мутации представляют собой механизм адаптации вируса к новым условиям существования. Большинство мутаций не влияет на свойства вируса. Но некоторые приводят к резкому увеличению вирулентности и трансмиссивности (то есть способности передаваться) у вируса, а также его способности противостоять иммунной системе человека и действию вакцин», — объяснила Молдогазиева.

По словам специалиста, известен ряд мутаций, которые привели к появлению вариантов вируса, называемых «варианты, вызывающие озабоченность» и «варианты, вызывающие интерес».

«Это источники повышенной опасности для человеческой популяции и причина возникновения новых вспышек», — сказала она.

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