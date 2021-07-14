Индийский штамм коронавируса «дельта» стал доминирующим в Крыму

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Индийский штамм коронавируса «дельта» стал доминирующим в Крыму и Севастополе, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Индийский штамм коронавируса «дельта» стал доминирующим в Крыму
  • globallookpress.com

«Установлено, что Крым и Севастополь вошли в число тех регионов, где доминирующее значение имеет вирус индийского штамма «дельта». Он отличается высокой контагиозностью, начинается с проявления ОРВИ, имеет более короткий инкубационный период», — цитирует «Крыминформ» Пеньковскую.

Ранее глава Минздрава Крыма Александр Остапенко сообщил, что за минувшую неделю число госпитализаций пациентов с COVID-19 в регионе увеличилось на 70%.

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