Индийский штамм коронавируса «дельта» стал доминирующим в Крыму и Севастополе, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Установлено, что Крым и Севастополь вошли в число тех регионов, где доминирующее значение имеет вирус индийского штамма «дельта». Он отличается высокой контагиозностью, начинается с проявления ОРВИ, имеет более короткий инкубационный период», — цитирует «Крыминформ» Пеньковскую.

Ранее глава Минздрава Крыма Александр Остапенко сообщил, что за минувшую неделю число госпитализаций пациентов с COVID-19 в регионе увеличилось на 70%.