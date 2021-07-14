Аналитики рассказали, как россияне подходят к выбору кредитов

Как показало исследование аналитического центра НАФИ, 48% потенциальных заёмщиков прежде, чем взять кредит, рассматривают предложения от разных организаций.

Об этом пишет «Российская газета».

При этом 12% россиян рассказали, что рассматривают несколько предложений от одной кредитной организации, а 24% ориентируются на один вариант предложения, который получили изначально.

При этом, по результатам исследования, процент сравнивающих предложения разных банков пользователей выше среди желающих купить в кредит недвижимость или автомобиль — 63% и 61% соответственно.

Решающим фактором для принятия решения чаще всего становится консультация сотрудника банка — такой ответ дали 31% респондентов.

Для 24% важнее оказывается информация о продукте, которую они нашли в интернете, 23% ориентируются на сведения, представленные в отделении банка.

Как ранее сообщала газета «Известия», банки выдали россиянам рекордный объём кредитов наличными в июне.