В Крыму выявлено 375 новых случаев коронавируса

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В Крыму за сутки выявлено 375 новых случаев коронавируса.
В Крыму выявлено 375 новых случаев коронавируса
  • Reuters

«За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции», — написал глава Крыма Сергей Аксёнов на странице во «ВКонтакте».

Накануне был выявлен 371 случай заболевания коронавирусом.

Ранее на территории ещё шести муниципалитетов Крыма, в числе которых курортные города, ужесточили COVID-ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Таким образом, особые ограничения действуют в десяти из 25 муниципалитетов полуострова.

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