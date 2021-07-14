В Крыму выявлено 375 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявлено 375 новых случаев коронавируса.

«За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции», — написал глава Крыма Сергей Аксёнов на странице во «ВКонтакте».

Накануне был выявлен 371 случай заболевания коронавирусом.

Ранее на территории ещё шести муниципалитетов Крыма, в числе которых курортные города, ужесточили COVID-ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Таким образом, особые ограничения действуют в десяти из 25 муниципалитетов полуострова.