В Крыму за сутки выявили 371 случай заболевания коронавирусом
- РИА Новости
«Из общего количества заболевших 312 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы», — написал он в Facebook.
Он добавил, что за сутки выздоровели после коронавируса 45 человек. За время эпидемии в регионе выздоровели 45 415 человек.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что на полуострове зафиксировали суточный антирекорд по числу случаев коронавируса.
Накануне в Крыму было зафиксировано 368 случаев коронавируса.