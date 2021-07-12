В Крыму за сутки выявили 371 случай заболевания коронавирусом

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В Крыму в течение суток зафиксировали 371 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
В Крыму за сутки выявили 371 случай заболевания коронавирусом
  • РИА Новости

«Из общего количества заболевших 312 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы», — написал он в Facebook.

Он добавил, что за сутки выздоровели после коронавируса 45 человек. За время эпидемии в регионе выздоровели 45 415 человек.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что на полуострове зафиксировали суточный антирекорд по числу случаев коронавируса.

Накануне в Крыму было зафиксировано 368 случаев коронавируса.

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