В Крыму за сутки выявили 371 случай заболевания коронавирусом

В Крыму в течение суток зафиксировали 371 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Из общего количества заболевших 312 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы», — написал он в Facebook.

Он добавил, что за сутки выздоровели после коронавируса 45 человек. За время эпидемии в регионе выздоровели 45 415 человек.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что на полуострове зафиксировали суточный антирекорд по числу случаев коронавируса.

Накануне в Крыму было зафиксировано 368 случаев коронавируса.