В Совфеде и Госдуме прокомментировали идею ужесточить правила присутствия детей на водоёмах

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировали предложение ужесточить правила присутствия детей на водоёмах.
В Совфеде и Госдуме прокомментировали идею ужесточить правила присутствия детей на водоёмах
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Я понимаю, это предложение как некая тревога за ту статистику, в которой мы сейчас можем с вами убедиться, это трагическая статистика потери людей и потери детей на водоёмах», — объясняет Рязанский.

По мнению сенатора, добросовестный родитель должен позаботиться о дополнительной системе страховки на воде.

«Это правильное требование, я с ним согласен, вплоть до того, что дети определённого возраста должны выходить в воду только в соответствующей амуниции», — уточнил он.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает данное предложение избыточным.

«С учётом сейчас уже устоявшегося, жаркого температурного режима, дополнительно нагрузить детский организм ещё и спасательным жилетом — это достаточно непродуманное решение», — заявляет депутат.

Она уточнила, что не каждая семья сейчас сможет приобрести спасательные жилеты для своих детей.

«Думаю, что необходимо правильно оборудовать пляжи и места для купания, такие нормы у нас есть. То есть должно быть ограждение буйками, два спасателя, которые будут находиться постоянно в воде и, возможно, дополнительные спасатели на берегу, то есть должны выполняться те нормы и правила, которые уже разработаны и действуют для того, чтобы дети купались под присмотром взрослых, обязательно», — заключила Бессараб.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести обязательное использование детских жилетов при посещении водоёмов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить