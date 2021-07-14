В Совфеде и Госдуме прокомментировали идею ужесточить правила присутствия детей на водоёмах

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировали предложение ужесточить правила присутствия детей на водоёмах.

«Я понимаю, это предложение как некая тревога за ту статистику, в которой мы сейчас можем с вами убедиться, это трагическая статистика потери людей и потери детей на водоёмах», — объясняет Рязанский.

По мнению сенатора, добросовестный родитель должен позаботиться о дополнительной системе страховки на воде.

«Это правильное требование, я с ним согласен, вплоть до того, что дети определённого возраста должны выходить в воду только в соответствующей амуниции», — уточнил он.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает данное предложение избыточным.

«С учётом сейчас уже устоявшегося, жаркого температурного режима, дополнительно нагрузить детский организм ещё и спасательным жилетом — это достаточно непродуманное решение», — заявляет депутат.

Она уточнила, что не каждая семья сейчас сможет приобрести спасательные жилеты для своих детей.

«Думаю, что необходимо правильно оборудовать пляжи и места для купания, такие нормы у нас есть. То есть должно быть ограждение буйками, два спасателя, которые будут находиться постоянно в воде и, возможно, дополнительные спасатели на берегу, то есть должны выполняться те нормы и правила, которые уже разработаны и действуют для того, чтобы дети купались под присмотром взрослых, обязательно», — заключила Бессараб.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести обязательное использование детских жилетов при посещении водоёмов.