В Хабаровске откроется единый пункт вакцинации для студентов
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Об этом пишет vostokmedia.com.
Об открытии нового пункта стало известно на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края.
Как отмечается, за неделю в регионе зафиксировано 2197 случаев коронавирусной инфекции.
Темпы прививочной кампании в крае не снижаются.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, чем прививаться переболевшим COVID-19.