В Хабаровске откроется единый пункт вакцинации для студентов

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Единый пункт вакцинации от COVID-19 для студентов откроется в Хабаровске на базе клиники семейной медицины Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ).
В Хабаровске откроется единый пункт вакцинации для студентов
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Об этом пишет vostokmedia.com.

Об открытии нового пункта стало известно на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края.

Как отмечается, за неделю в регионе зафиксировано 2197 случаев коронавирусной инфекции.

Темпы прививочной кампании в крае не снижаются.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, чем прививаться переболевшим COVID-19.

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