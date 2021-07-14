В Хабаровске откроется единый пункт вакцинации для студентов

Единый пункт вакцинации от COVID-19 для студентов откроется в Хабаровске на базе клиники семейной медицины Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ).

Об этом пишет vostokmedia.com.

Об открытии нового пункта стало известно на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края.

Как отмечается, за неделю в регионе зафиксировано 2197 случаев коронавирусной инфекции.

Темпы прививочной кампании в крае не снижаются.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, чем прививаться переболевшим COVID-19.