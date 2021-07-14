При взрыве катера в Хабаровском крае погиб один человек

В Шантарском заповеднике Хабаровского края произошёл взрыв катера. Как сообщили в дирекции природных заповедников и нацпарков региона «Заповедное Приамурье», один человек погиб и ещё один числится пропавшим без вести.

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Отмечается, что в районе Охотского моря в Николаевском районе Хабаровского края рыбаки нашли маломерное судно Lamor 7500 с признаками пожара. «Предположительно на данном судне находились государственные инспекторы в области охраны окружающей среды филиала Шантарский ФГБУ «Заповедное Приамурье». Один человек погиб, местонахождение второго неизвестно», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. В июне стало известно, что шесть человек пострадали и ещё двое пропали без вести в результате пожара на судне у побережья столицы Филиппин.