Роспотребнадзор рассказал о профилактике перегрева у детей

Роспотребнадзор рекомендовал обращать внимание на особенности детского организма для профилактики перегрева в жаркую погоду.

«Роспотребнадзор напоминает, что в жаркую погоду необходимо учитывать особенности детского организма и внимательно следить за состоянием здоровья детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали избегать длительного воздействия тепла на организм ребёнка, а также исключить прогулки в период с 12:00 до 16:00.

«Одежду ребёнку необходимо выбирать из натуральных тканей. Одежда для детей в тёплый период года должна быть лёгкой и свободной», — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, специалисты посоветовали избегать активных игр и физических нагрузок в жаркую погоду.

«Помните, что чрезмерное тепло, как и холод, вредны для здоровья детей», — сообщили в ведомстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура на территории России до конца лета, по предварительным прогнозам, будет высокой.