Роспотребнадзор рассказал о профилактике перегрева у детей
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«Роспотребнадзор напоминает, что в жаркую погоду необходимо учитывать особенности детского организма и внимательно следить за состоянием здоровья детей», — говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали избегать длительного воздействия тепла на организм ребёнка, а также исключить прогулки в период с 12:00 до 16:00.
«Одежду ребёнку необходимо выбирать из натуральных тканей. Одежда для детей в тёплый период года должна быть лёгкой и свободной», — отметили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, специалисты посоветовали избегать активных игр и физических нагрузок в жаркую погоду.
«Помните, что чрезмерное тепло, как и холод, вредны для здоровья детей», — сообщили в ведомстве.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура на территории России до конца лета, по предварительным прогнозам, будет высокой.