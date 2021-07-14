Роспотребнадзор рассказал о профилактике перегрева у детей

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Роспотребнадзор рекомендовал обращать внимание на особенности детского организма для профилактики перегрева в жаркую погоду.
Роспотребнадзор рассказал о профилактике перегрева у детей
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Роспотребнадзор напоминает, что в жаркую погоду необходимо учитывать особенности детского организма и внимательно следить за состоянием здоровья детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали избегать длительного воздействия тепла на организм ребёнка, а также исключить прогулки в период с 12:00 до 16:00.

«Одежду ребёнку необходимо выбирать из натуральных тканей. Одежда для детей в тёплый период года должна быть лёгкой и свободной», — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, специалисты посоветовали избегать активных игр и физических нагрузок в жаркую погоду.

«Помните, что чрезмерное тепло, как и холод, вредны для здоровья детей», — сообщили в ведомстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура на территории России до конца лета, по предварительным прогнозам, будет высокой.

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