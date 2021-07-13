В ГИБДД рассказали о наиболее частых причинах ДТП с детьми

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Замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о наиболее частых причинах ДТП с детьми.
В ГИБДД рассказали о наиболее частых причинах ДТП с детьми
  • РИА Новости

«Нарушение очерёдности проезда перекрёстков, правил проезда пешеходных переходов и превышения скорости становятся самой частой причиной аварий с участием детей», — цитирует Понарьина сайт kp.ru.

По его словам, статистика травматизма и гибели детей в автомобильных авариях повышается в стране по причине нарушений водителями, которые перевозят детей, правил дорожного движения.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявил о снижении числа ДТП со смертельным исходом в 2020 году.

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