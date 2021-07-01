Глава ГИБДД заявил о снижении числа ДТП со смертельным исходом в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия».
Черников отметил положительную динамику в течение последних трёх лет.
«В 2020 году по всем трём показателям, как и количество ДТП, количество погибших и количество пострадавших снизилось. Особенно хотелось отметить минус 900 погибших на дорогах в 2020 году», — заявил он.
По его словам, такой динамики удалось достичь благодаря совместной деятельности органов исполнительной власти всех уровней и всех субъектов профилактики.
Как ранее сообщал телеканал «360», доля дорожных аварий в Московской области снизилась на 17% за год.