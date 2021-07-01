Глава ГИБДД заявил о снижении числа ДТП со смертельным исходом в 2020 году

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Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников на пресс-конференции 1 июля заявил, что в 2020 году снизилось число ДТП с пострадавшими и погибшими.
Глава ГИБДД заявил о снижении числа ДТП со смертельным исходом в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

Черников отметил положительную динамику в течение последних трёх лет.

«В 2020 году по всем трём показателям, как и количество ДТП, количество погибших и количество пострадавших снизилось. Особенно хотелось отметить минус 900 погибших на дорогах в 2020 году», — заявил он.

По его словам, такой динамики удалось достичь благодаря совместной деятельности органов исполнительной власти всех уровней и всех субъектов профилактики.

Как ранее сообщал телеканал «360», доля дорожных аварий в Московской области снизилась на 17% за год.

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