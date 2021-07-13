В Севастополе за сутки выявили 122 новых случая COVID-19

В Севастополе за сутки зафиксировали 122 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«По состоянию на 13 июля в Севастополе зарегистрированы 122 новых случая заболевания COVID-19. 138 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 26 до 95 лет», — сообщила пресс-служба правительства города.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе с начала пандемии зарегистрирован 18 161 случай заболевания COVID-19.

15 797 человек выписаны из медучреждений после выздоровления, 783 пациента скончались.

Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.