Повредившие Таврическую лестницу вандалы предстанут перед судом в Севастополе

Уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия регионального значения «Спуск Таврический» рассмотрит мировой суд Ленинского судебного района Севастополя.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Прокуратурой Ленинского района Севастополя утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении трёх жителей Республики Крым и Севастополя 1994, 1996 и 1997 годов рождения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники изменили внешний вид объекта, обезобразив, осквернив и повредив его.

Специалисты оценили ущерб в 67 тыс. рублей.

24 февраля обвиняемые с помощью аэрозольного баллона нанесли надписи на перильные ограждения с балюстрадой и на подпорные стенки лестницы.

Кроме того, в мае, по сообщениям «Газеты.Ru», в «Роскосмосе» прокомментировали сообщения о граффити на недостроенном космическом челноке «Буран».