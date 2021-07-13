Повредившие Таврическую лестницу вандалы предстанут перед судом в Севастополе

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Уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия регионального значения «Спуск Таврический» рассмотрит мировой суд Ленинского судебного района Севастополя.
Повредившие Таврическую лестницу вандалы предстанут перед судом в Севастополе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Прокуратурой Ленинского района Севастополя утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении трёх жителей Республики Крым и Севастополя 1994, 1996 и 1997 годов рождения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники изменили внешний вид объекта, обезобразив, осквернив и повредив его.

Специалисты оценили ущерб в 67 тыс. рублей.

24 февраля обвиняемые с помощью аэрозольного баллона нанесли надписи на перильные ограждения с балюстрадой и на подпорные стенки лестницы.

Кроме того, в мае, по сообщениям «Газеты.Ru», в «Роскосмосе» прокомментировали сообщения о граффити на недостроенном космическом челноке «Буран».

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