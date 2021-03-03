В Севастополе завели дело по факту повреждения Таврической лестницы

В Севастополе возбудили уголовное дело по факту повреждения Таврической лестницы.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По имеющимся данным, ночью 24 февраля трое жителей Крыма и Севастополя с помощью аэрозольного баллона нанесли надписи на перильные ограждения с балюстрадой и на подпорные стенки лестницы.

«Своими действиями они умышленно повредили указанный объект, который является объектом культурного наследия регионального значения 1952 года, подлежащим государственной охране», — рассказали в ведомстве.

Двое задержанных полностью признали вину. В настоящее время устанавливается личность третьего участника.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбурге сотрудники полиции проводят проверку по факту осквернения памятника Юрию Гагарину в Национальной деревне.