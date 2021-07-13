В Подмосковье полиция задержала подозреваемых в хищении 75 тонн топлива

Короткая ссылка
В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в хищении 75 т дизельного топлива. Об этом заявили в пресс-службе МВД России.

«Сотрудниками... ГИБДД ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России и УМВД России по г. о. Подольск задержаны подозреваемые в краже дизельного топлива в особо крупном размере», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что преступление помогла раскрыть информация представителей службы безопасности нефтяной компании.

Вследствие этого на территории посёлка Подольской Машиноиспытательной Станции было выявлено незаконное подключение к нефтепродуктопроводу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса России», — сообщила Волк.

По данным полиции, в течение двух недель из продуктопровода незаконно скачали 75 т дизельного топлива на сумму свыше 3,5 млн рублей.

Ранее СК возбудил дело по факту взрыва газа в гостинице в Геленджике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить