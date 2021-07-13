В Подмосковье полиция задержала подозреваемых в хищении 75 тонн топлива
«Сотрудниками... ГИБДД ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России и УМВД России по г. о. Подольск задержаны подозреваемые в краже дизельного топлива в особо крупном размере», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что преступление помогла раскрыть информация представителей службы безопасности нефтяной компании.
Вследствие этого на территории посёлка Подольской Машиноиспытательной Станции было выявлено незаконное подключение к нефтепродуктопроводу.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса России», — сообщила Волк.
По данным полиции, в течение двух недель из продуктопровода незаконно скачали 75 т дизельного топлива на сумму свыше 3,5 млн рублей.
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