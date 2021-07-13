В Москве прокомментировали рост числа сотрудников сферы здравоохранения и IT

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о росте числа работников, занятых в административной деятельности, здравоохранении и сфере IT.

Об этом сообщает НСН.

Рост среднесписочной численности работников с 2017 по 2020 год составил 24,6% в сфере IT и 17,7% в области здравоохранения.

Наибольшее число занятых в столичной экономике — по-прежнему в сфере торговли (19% от всех трудящихся), а также в финансах и страховании (9%).

«Структура занятости в Москве постепенно трансформируется — растёт число занятых в высокотехнологичных сегментах сферы услуг. Что касается наиболее востребованных на рынке труда позиций — сегодня это IT и медицинские специалисты, а также работники банковской сферы и страхования», — сказал Владимир Ефимов.

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