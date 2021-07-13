Росгвардия сообщила о передвижении воинских колонн на дорогах ЮФО

Движение воинских колонн по дорогам Южного федерального округа (ЮФО) запланировано в период с 12 по 30 июля, заявили в пресс-службе Росгвардии по Ростовской области.

«В период с 12 по 30 июля на автодорогах Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского края и Республики Крым запланировано передвижение воинских колонн», — сказано в сообщении службы.

В Росгвардии также обратили внимание автовладельцев на необходимость соблюдения правил дорожного движения и маневрирования рядом с колоннами автобронетехники.

Ранее стало известно, что в России начались крупнейшие за всю историю Росгвардии учения «Заслон — 2021».