Росгвардия сообщила о передвижении воинских колонн на дорогах ЮФО

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Движение воинских колонн по дорогам Южного федерального округа (ЮФО) запланировано в период с 12 по 30 июля, заявили в пресс-службе Росгвардии по Ростовской области.
Росгвардия сообщила о передвижении воинских колонн на дорогах ЮФО
  • РИА Новости

«В период с 12 по 30 июля на автодорогах Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского края и Республики Крым запланировано передвижение воинских колонн», — сказано в сообщении службы.

В Росгвардии также обратили внимание автовладельцев на необходимость соблюдения правил дорожного движения и маневрирования рядом с колоннами автобронетехники.

Ранее стало известно, что в России начались крупнейшие за всю историю Росгвардии учения «Заслон — 2021».

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