Учения Росгвардии стартовали в России

Короткая ссылка
В России начались крупнейшие за всю историю Росгвардии учения «Заслон — 2021». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В период с 12 по 30 июля, впервые с момента своего создания, Росгвардия проведёт сразу в нескольких регионах страны крупное оперативно-стратегическое учение «Заслон — 2021», — сообщает служба.

Отмечается, что данные учения проводится в рамках всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад — 2021», которое состоится в сентябре текущего года.

На учениях будут отработаны комплексы учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности страны.

В июне в Ленинградской области прошёл учебный сбор водолазов Северо-Западного округа Росгвардии.

В апреле учения Росгвардии прошли в Краснодарском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить