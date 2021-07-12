Учения Росгвардии стартовали в России

В России начались крупнейшие за всю историю Росгвардии учения «Заслон — 2021». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В период с 12 по 30 июля, впервые с момента своего создания, Росгвардия проведёт сразу в нескольких регионах страны крупное оперативно-стратегическое учение «Заслон — 2021», — сообщает служба.

Отмечается, что данные учения проводится в рамках всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад — 2021», которое состоится в сентябре текущего года.

На учениях будут отработаны комплексы учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности страны.

В июне в Ленинградской области прошёл учебный сбор водолазов Северо-Западного округа Росгвардии.

В апреле учения Росгвардии прошли в Краснодарском крае.