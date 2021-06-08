Водолазы Северо-Западного округа Росгвардии провели учебный сбор

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В Ленинградской области прошёл учебный сбор водолазов Северо-Западного округа Росгвардии.
Водолазы Северо-Западного округа Росгвардии провели учебный сбор
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу округа.

Участники тренировки отработали задачи по поиску в акваториях корпусов кораблей, а также навыки оказания помощи пострадавшим.

Кроме того, они отработали погружения на глубину до 20 м. Манёвры выполнялись и с берега, и с использованием катера.

В учебном сборе приняли участие подразделения из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Архангельской областей, а также представители отряда мобильного особого назначения (ОМОН), специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и вневедомственной охраны.

Ранее Newinform передавал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.

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