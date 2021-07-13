Названы российские города с самыми высокими темпами роста цен на аренду жилья

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В пресс-службе единой базы объявлений о недвижимости «Мир квартир» назвали пятёрку российских городов — лидеров по росту стоимости арендного жилья.
Названы российские города с самыми высокими темпами роста цен на аренду жилья
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Сильнее всего рост ставок проявился в Сочи: однокомнатные квартиры там выросли за полгода на целых 28,1%, двухкомнатные — на 19,2%, трёхкомнатные — на 9,9%. Существенное подорожание зафиксировано также в Калининграде (+17%, +14,8% и +11,5%), Махачкале (+16,9%, +8,9% и +10,2%), Севастополе (+12,2%, +8,6% и +10,5%)», — говорится в публикации.

Цены на аренду квартир в этих городах превысили допандемийный уровень.

По оценкам экспертов, свою роль здесь сыграл сезонный фактор.

В то же время специалисты отметили, что тренд на удорожание не является повсеместным в России.

Например, большое падение стоимости аренды квартир отмечается в Ставрополе, Чите, Грозном, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Москве и Ленобласти.

Ранее эксперт рынка недвижимости Валерий Летенков в беседе с изданием «Аргументы и Факты» прокомментировал ситуацию с арендой жилья в России.

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