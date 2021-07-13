В Кировской области за сутки выявили 100 новых случаев COVID-19

Оперштаб Кировской области сообщил суточную статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

Об этом пишет progorod43.

По данным оперштаба, 13 июля выявлено 100 новых случаев COVID-19. Днём ранее (12 июля) — также 100 случаев, 11 июля — 110.

На стационарном лечении находятся 3802 пациента. Из них в реанимации в тяжёлом состоянии — 157 человек, 17 — на ИВЛ.

Амбулаторно лечатся 6702 пациента.

Из медучреждений за сутки выписали 768 человек.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.