Вильфанд рассказал, когда понизится температура в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жара ослабеет в Москве к началу следующей недели.

«В Москве (ожидается. — RT) медленное, постепенное понижение температуры, к началу следующей недели температурный фон понизится на 3—4 °С. До конца этой недели температура будет выше 30-градусной отметки, с понедельника — в диапазоне 27—29 °С», — приводит Интерфакс слова Вильфанда.

По его словам, «слово «похолодание» не подходит к данной ситуации», так как «норма будет превышена всего на 5 °С, а не 9—10 °С».

Ранее Вильфанд рассказал об изменении климата в России.