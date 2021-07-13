Вильфанд рассказал, когда понизится температура в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жара ослабеет в Москве к началу следующей недели.
Вильфанд рассказал, когда понизится температура в Москве
  • РИА Новости

«В Москве (ожидается. — RT) медленное, постепенное понижение температуры, к началу следующей недели температурный фон понизится на 3—4 °С. До конца этой недели температура будет выше 30-градусной отметки, с понедельника — в диапазоне 27—29 °С», — приводит Интерфакс слова Вильфанда.

По его словам, «слово «похолодание» не подходит к данной ситуации», так как «норма будет превышена всего на 5 °С, а не 9—10 °С».

Ранее Вильфанд рассказал об изменении климата в России.

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