Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об изменении климата в России.

Как он заявил в интервью «Российской газете», каждое десятилетие климат на планете становится всё теплее и теплее и это отчётливо видно и в России.

«Если сравнить, например, одно десятилетие с другим, то потепление уже заметно. Это подтверждают и наши специалисты Росгидромета, и учёные Всемирной метеорологической организации. И даже уже каждое пятилетие может быть теплее предыдущего», — сказал он.

Он подчеркнул, что «внутри десятилетки» погода всё равно может быть разнообразной. Так, например, могут идти подряд два холодных лета или две холодные зимы.

«И месяцы могут быть сложными: например, начинаться с жары, потом уходить в резкое похолодание, а затем возвращаться в жару. Но в целом повторяемость тёплых периодов сейчас заметно выше», — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что минимизация вредного влияния на экологию замедлит процессы потепления.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.