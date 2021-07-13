Аналитики рассказали об увеличении спроса на кондиционеры в России на фоне жары

Эксперты сервиса «Авито Услуги» выяснили, что спрос на установку кондиционеров в июне 2021 года в среднем по России вырос в три раза по сравнению с июнем 2020-го.

Об этом пишут «Известия».

«В среднем по стране спрос на услуги по установке кондиционеров за год увеличился почти в три раза. Жара, которая воцарилась во многих регионах в самом начале лета, стала стимулом для ещё более взрывного роста спроса — за месяц он вырос в 3,5 раза по сравнению с показателями мая», — отметил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков.

Так, число предложений по монтажу кондиционеров по сравнению с прошлым годом выросло на 32% в среднем по России.

При этом установка кондиционера или сплит-системы в июне обходилась на 17% дороже, чем год назад, и достигала порядка 3,5 тыс. рублей.

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