В Приморье выявили 254 новых случая COVID-19 за сутки

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В Приморском крае за сутки зафиксировали 254 новых случая коронавируса. Как отмечается, темпы заболеваемости в регионе ежедневно увеличиваются.
В Приморье выявили 254 новых случая COVID-19 за сутки
  • globallookpress.com

Об этом сообщает vostokmedia.com.

По данным оперативного штаба Приморья, за минувшие 24 часа 110 пациентов были выписаны из больниц после выздоровления, за всё время — 44 152.

Шесть человек за сутки скончались, за всё время — 847.

Всего за время пандемии в крае заболели 49 894 человека.

При этом в регионе 272 896 жителей вакцинировались от коронавируса.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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