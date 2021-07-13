В Приморье выявили 254 новых случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
По данным оперативного штаба Приморья, за минувшие 24 часа 110 пациентов были выписаны из больниц после выздоровления, за всё время — 44 152.
Шесть человек за сутки скончались, за всё время — 847.
Всего за время пандемии в крае заболели 49 894 человека.
При этом в регионе 272 896 жителей вакцинировались от коронавируса.
Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.