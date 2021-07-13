Эпидемиолог оценила риски инфицирования несколькими штаммами COVID-19

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Чаще всего несколькими штаммами коронавируса заболевают пожилые или имеющие слабый иммунитет люди, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.
Эпидемиолог оценила риски инфицирования несколькими штаммами COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, в случае инфицирования двумя и более штаммами COVID-19 болезнь будет протекать дольше обычного, но не всегда это означает, что тяжелее.

«Заболевание, вызванное одновременно двумя штаммами, может протекать более тяжело, но чаще оно имеет затяжной характер, так как иммунная система не в состоянии быстро элиминировать первый штамм, вызвавший инфицирование, и при контакте с больным, у которого инфекция вызвана другим штаммом, в организм попадает дополнительно ещё и второй», — объяснила Пшеничная.

В РФПИ ранее заверили в эффективности российской вакцины «Спутник V» против новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19. Проведённые исследования показали, что вируснейтрализующая активность препарата против новых, более опасных штаммов оказалась выше, чем у многих западных вакцин.

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