В Подмосковье более 200 тысяч человек воспользовались онлайн-картой газификации
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как отмечается, на карте есть все адреса, которые вошли в программу социальной газификации.
Кроме того, на ресурсе можно посмотреть сроки проведения работ в населённом пункте, график проведения встреч с местными жителями.
«Мы развиваем сервис для наших абонентов, большое внимание уделяем онлайн-услугам», — уточнил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о планах по газификации региона.