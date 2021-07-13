В Подмосковье более 200 тысяч человек воспользовались онлайн-картой газификации

В Московской области более 200 тыс. человек воспользовались интерактивной картой социальной газификации, рассказали в пресс-службе регионального Министерства энергетики.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отмечается, на карте есть все адреса, которые вошли в программу социальной газификации.

Кроме того, на ресурсе можно посмотреть сроки проведения работ в населённом пункте, график проведения встреч с местными жителями.

«Мы развиваем сервис для наших абонентов, большое внимание уделяем онлайн-услугам», — уточнил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о планах по газификации региона.