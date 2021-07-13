В Главном военно-морском параде примут участие фрегаты из Ирана, Индии, Пакистана

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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Главный военно-морской парад (ГВМП), который пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге, станет самым масштабным по сравнению с предыдущими — в нём примут участие иностранные фрегаты.
В Главном военно-морском параде примут участие фрегаты из Ирана, Индии, Пакистана
  • РИА Новости

«Пятый по счёту в новейшей истории, он проходит в год 325-летия флота России. В параде примут участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно будут задействованы самолёты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы ФСБ», — приводит Интерфакс его слова.

Шойгу отметил, что всего планируется проход 54-х кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана. К мероприятию привлечены более 4 тыс. военнослужащих.

В завершение официальной части праздника в небе пролетят 48 самолётов и вертолётов.

Ранее сообщалось, что фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» Черноморского флота провели учение на морских полигонах.

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