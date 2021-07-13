В Москве отреставрируют церковь Апостолов Петра и Павла XVIII века

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Специалисты начинают второй этап масштабной реставрации церкви Апостолов Петра и Павла, построенной в начале XVIII века в Москве.
В Москве отреставрируют церковь Апостолов Петра и Павла XVIII века
  • ©портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Храм имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Мосгорнаследие контролирует все этапы ремонтно-реставрационных работ.

«Скоро начнётся второй этап масштабной реставрации одного из уникальных памятников архитектуры — церкви Петра и Павла на Новой Басманной. Реставраторам предстоит вернуть исторический облик интерьерам храма и его колокольни... Также мастера отреставрируют лепной декор в убранстве храма и чугунную лестницу», — сообщил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Ранее ФАН сообщало, что в центре Москвы завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

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