На МАКС-2021 представят новый военный самолёт

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») покажет новый военный самолёт по ходу первого дня Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

«Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира», — цитирует ТАСС пресс-службу госкорпорации «Ростех».

В пресс-службе отметили, что Россия является одной из немногих стран, обладающих технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов.

Ранее стало известно, что Минобороны России и другие заказчики получат до 200 новых военных самолётов Ил-112В.