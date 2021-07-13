На МАКС-2021 представят новый военный самолёт

Короткая ссылка
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») покажет новый военный самолёт по ходу первого дня Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

«Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира», — цитирует ТАСС пресс-службу госкорпорации «Ростех».

В пресс-службе отметили, что Россия является одной из немногих стран, обладающих технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов.

Ранее стало известно, что Минобороны России и другие заказчики получат до 200 новых военных самолётов Ил-112В.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить