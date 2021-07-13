На МАКС-2021 представят новый военный самолёт
«Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира», — цитирует ТАСС пресс-службу госкорпорации «Ростех».
В пресс-службе отметили, что Россия является одной из немногих стран, обладающих технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов.
Ранее стало известно, что Минобороны России и другие заказчики получат до 200 новых военных самолётов Ил-112В.