В России планируется выпустить до 200 самолётов Ил-112В

Короткая ссылка
Минобороны России и другие заказчики получат до 200 новых военных самолётов Ил-112В, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
В России планируется выпустить до 200 самолётов Ил-112В
  • РИА Новости

По его словам, Воронежское акционерное авиастроительное общество будет обеспечено заказами на эти машины в долгосрочной перспективе.

«Общее количество планируется до 200 штук. Очень хорошая загрузка и перспективы», — цитирует РИА Новости Борисова.

Он отметил, что серийное производство Ил-112В планируется начать в 2023 году.

Ранее гендиректор ПАО «Ильюшин» Юрий Грудинин опроверг сообщения СМИ о том, что из компании уволились несколько топ-менеджеров и сотрудников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить