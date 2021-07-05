В России планируется выпустить до 200 самолётов Ил-112В

Минобороны России и другие заказчики получат до 200 новых военных самолётов Ил-112В, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, Воронежское акционерное авиастроительное общество будет обеспечено заказами на эти машины в долгосрочной перспективе.

«Общее количество планируется до 200 штук. Очень хорошая загрузка и перспективы», — цитирует РИА Новости Борисова.

Он отметил, что серийное производство Ил-112В планируется начать в 2023 году.

Ранее гендиректор ПАО «Ильюшин» Юрий Грудинин опроверг сообщения СМИ о том, что из компании уволились несколько топ-менеджеров и сотрудников.