В России планируется выпустить до 200 самолётов Ил-112В
- РИА Новости
По его словам, Воронежское акционерное авиастроительное общество будет обеспечено заказами на эти машины в долгосрочной перспективе.
«Общее количество планируется до 200 штук. Очень хорошая загрузка и перспективы», — цитирует РИА Новости Борисова.
Он отметил, что серийное производство Ил-112В планируется начать в 2023 году.
Ранее гендиректор ПАО «Ильюшин» Юрий Грудинин опроверг сообщения СМИ о том, что из компании уволились несколько топ-менеджеров и сотрудников.