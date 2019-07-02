Гендиректор «Ильюшина» опроверг сообщения о массовых увольнениях
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«Я не читаю эту прессу. Ничего массового нет, так что обращайтесь к ним (СМИ. — RT), где они брали эту информацию», — цитирует РИА Новости Грудинина.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что ряд топ-менеджеров и сотрудников «Ильюшина» уволились.
Источник заявил, что «уволились более 80 человек, в том числе ушли замы по экономике, по юридическим вопросам, кадрам, маркетингу, а также руководители проектов по Ил-112, Ил-276 и Ил-96».