Гендиректор «Ильюшина» опроверг сообщения о массовых увольнениях

Гендиректор ПАО «Ильюшин» Юрий Грудинин опроверг сообщения СМИ о том, что из компании уволились несколько топ-менеджеров и сотрудников.

«Я не читаю эту прессу. Ничего массового нет, так что обращайтесь к ним (СМИ. — RT), где они брали эту информацию», — цитирует РИА Новости Грудинина.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что ряд топ-менеджеров и сотрудников «Ильюшина» уволились.

Источник заявил, что «уволились более 80 человек, в том числе ушли замы по экономике, по юридическим вопросам, кадрам, маркетингу, а также руководители проектов по Ил-112, Ил-276 и Ил-96».